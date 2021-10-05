Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Akşam 21.30 sıralarında bir anda başlayan kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecan heyecanla karşılandı.
İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz için yer yer şiddetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların yüksek kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Nisan ortasında kar yağışı Ardahan’ın Göle ilçesine Nisan ayı ortasında kar yağdı.