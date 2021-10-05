Türkiye Gazetesi

Yıldız Mahallesi’nde bulunan Sevgi Ferit Akın Ortaokulu’nda öğrenim gören 34 öğrenci akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan öğrenciler Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından yetkililer tarafından okul kantininde inceleme başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi İstanbul Valiliği, Beykoz ve Maltepe'de birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şikayetiyle ihbarda bulunduğunu, şu ana kadar 135 kişinin çeşitli hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı Bartın’da 107 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.