Türkiye Gazetesi

Bir çöp ev olayı da Bursa'da yaşandı. Kötü kokudan yaka silken mahalleli, belediye ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine olay yerine gelen ekipler şoke oldu. Söz konusu ev, çöple kaplanmış vaziyette bulundu.

Ekipler, evde bulunan çöpleri tahliye edip, temizledi.

1 BUÇUK KAMYON ÇÖP ŞOKE ETTİ

Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katından kötü koku gelmesi şikayeti üzerine, Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa çalışması ile çöp ev temizlendi. Evden 1 buçuk kamyon çöp çıkartıldı.

Mahalleyi kötü kokular sarınca çöp ev ortaya çıktı Kartal’da bir evden gelen kötü kokuların mahalleyi sarmasıyla mahalleli durumu belediyeye bildirdi. 80 yaşındaki kadının evinde yıllarca biriktirdiği 4 kamyon çöp tahliye edildi. Çöp evin bulunduğu apartman havadan görüntülendi.

Kiraladığı evleri 'çöp ev'e dönüştürüyor Amasya'da kiraladığı evleri kısa sürede "çöp ev"e dönüştüren kişinin son kaldığı yerden de 7 ton çöp çıkarıldı.