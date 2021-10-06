Türkiye Gazetesi

11 Ağustos'ta selin vurduğu Sinop Ayancık, yine yürekleri ağza getirdi. İlçede etkili olan sağanak, Ayancık Çayı’nın debisini yükseltti. Su seviyesi, ilçe merkezinde yapılan geçici menfez köprünün yarıdan yukarısını geçti. Oluşan görüntü Ayancıklıları korkuttu. Sel psikolojisini atlatamayan vatandaşlar, çeşitli tedbirler aldı. Arabalarını yüksek yerlere kaçıranlar, iş yerinin önlerine beton dökenler oldu.



BABAÇAY DA NASİBİNİ ALDI

Selde 40’a yakın evin yıkıldığı ve 10 kişinin öldüğü Babaçay köyü de yağıştan etkilendi. Köyde çayın üzerinde bulunan iki elektrik direği yan yattı. Çayın karşısında bulunan iş makineleri elektrik tellerinin üzerine devrilme tehlikesi sebebiyle Babaçay’a geri dönemedi. Sulusökü köyü yolu da sel zarar gördü. Yol üzerinde birçok noktada çökmeler meydana geldi. Dağdan taşınan kayalarda yola indi. Menfezlerin tıkanması ile su yolun üzerinde aktı. Araçlar geçmekte zorlandı. İl Özel İdaresi ekipleri de yağışların etkisini kaldırmak üzere sahaya indi. İş makineleri birçok noktada çalışmalar gerçekleştirdi.



"HER YAĞIŞTA CAMA ÇIKIYORUZ"

Vatandaşlardan Müjgân Vural “Şu görüntü bile bizi korkutmaya yetiyor. Maalesef korku kaldı. Her yağışta cama çıkıyoruz. İnşallah atlatacağız. Bizim binamıza çok su geliyor. Dün internet üzerinden uyarı geldi. Eşim hemen iş yerine su girmesin diye beton döktü. Binaların altından içeri su giriyor. Toprak o kadar doydu ki suya” dedi.



"SABAHA KADAR HİÇ KİMSE UYUYAMADI"

Bölge sakini Hayrettin Özkaya da “Akşamdan sabaha kadar yağdı. Sular yükseldi. Millet arabalarını falan herkes yukarılara sakladı. Sabaha kadar hiç kimse uyumadı. Milletin psikolojisi bozuk. Bazı bodrumlara su bastı” diye konuştu.



Sinop'ta yaşanan selin ardından deniz tekrar masmavi oldu Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kahverengiye dönen deniz, haftalar sonra yeniden masmavi görünüme kavuştu.



Sinop'taki selden yeni görüntüler ortaya çıktı Sinop'un Ayancık ilçesi ve Babaçay köyünde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.