Türkiye Gazetesi

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı 725 nüfuslu Aksöğüt köyünde imam Mehmet Şafi Sevcan dışında herkes akraba. Bu sebeple 724 kişinin de soyadı "Yeşilyurt". Köyde isim benzerliği sebebiyle en çok karışıklığın yaşandığı yer ise Aksöğüt İlk ve Ortaokulu. Öğretmenler, 115 öğrencinin "Yeşilyurt" soyadını taşıması ve bazılarının isimlerinin de aynı olması sebebiyle güçlük çekiyor.

Aynı soyadına sahip öğrencilerden 16'sının ismi Muhammed, üçünün Rabia, üçünün Elif, ikişer öğrencinin de Gamze, Halime ve Hüseyin. Gerek derslerde gerekse sınavlarda zorlanan öğretmenler, çözümü aynı isimdeki öğrencilere "esmer", "sarışın", "küçük", "büyük" gibi fiziki özelliklerine göre sıfatlarla seslenmekte buldu. Üç yıldır okulda görev yapan sınıf öğretmeni Leylâ Akkuş "İlk zamanlarımda çok zorlandım. Birinin adını söylüyordum beş kişi bakıyordu. Sınavlarda öğrenciyi yazısına göre ayırt etmeye çalışıyordum. Velileri de karıştırıyordum ama tanıdıkça bu problem ortada kalktı" dedi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Çiğdem Demir de "Sınıfımda dört Muhammed adlı öğrenci var, hepsi de sarışın. Bu yüzden 'sarışın', 'esmer' diye çağıramıyorum. Ben de hepsini farklı yerlere oturtarak çözüm bulmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. Öğrenciler ise isim karışıklığının sınıfta gülüşmelere sebep olduğunu, bu durumun hoşlarına gittiğini söyledi.

Okullarda PCR testi 10 pilot ilde başlıyor Yüz yüze eğitimin ardından salgının seyrini görebilmek için seçilen pilot illerdeki okullarda PCR testi taraması yapılacak. Öğrencilere yapıalcak test için velinin rızası gerekecek.

Yarını Kodlayanlar'dan köy okullarına teknoloji sınıfı Kırsaldaki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 20 köy okulunda teknoloji sınıfı açıldı. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında atılan adımla, ekim sonuna kadar 30 okula ulaşılacak. Projede, bir yılda 60 öğretmenle çevre köyler dâhil olmak üzere 6 bin çocuğa kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek.