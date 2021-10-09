Türkiye Gazetesi

Bir kadın cinayeti haberi de Konya'dan geldi. Vicdanları yaralayan olayda 70 yaşındaki adam tartıştığı karısını katletti. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen yaşlı adam, cinayetin ardından teslim oldu.

TALİHSİZ KADININ KANSER HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddialara göre, kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan Sevim Ş. (70), eşi emekli öğretmen Turgut Ş. (70) tarafından başından silahla vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sevim Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Sevim Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sevim Ş.’nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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