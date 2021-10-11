Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kütahya'da orman yangını Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Çok sayıda ekibin yangına müdahalesi devam ediyor.
Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Hatay'da orman yangını çıktı
11.10.2021 - 18:56 | Son Güncelleme: 11.10.2021 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.
Etiketler : orman yangını,yangın,haberler,
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