Yozgat’ta dün tartıştığı Y.K.’yı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı İ.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aralarında çıkan tartışma sonrası Y.K.’yı göğsünden bıçaklayan ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince Ankara’da yakalanan İ.İ.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Husumetlisinin boynunu kırıp öldürdü Denizli'de tartıştığı şahsı boynunu kırarak öldüren zanlı, cinayetten 3 yıl sonra yakalandı.
Husumet, ölümle bitti! Elazığ'da araalrında husumet olduğu bilinen şahısların kavgası kanlı bitti. Şahıslardan biri vurularak öldü.