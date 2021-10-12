Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, megakentlileri yakından ilgilendiren Halk Ekmek ve İETT’deki araç bakım ihalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Halk Ekmek’in peşkeş çekilmeye çalışıldığını söyleyen Göksu “Bizim dönemimizde Halk Ekmek üç milyon üretim kapasitesine çıktı. Biz AK Parti döneminde dünyanın en büyük ekmek üretim fabrikasının çalışmalarına başlamıştık. Fabrika inşaatı devam ederken seçim süreci başlamış ve bundan dolayı bu inşaat durmuştu. Bu fabrikanın şu ana kadar bitmesi ve üretim kapasitesinin 4-5 milyona çıkması gerekiyordu. Fakat ekmek üretim kapasitesi şu anda 900 binlere düştü. Dünyanın en büyük ekmek üretim tesisi, bütün donanımları alınmış fabrika CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından mahvediliyor. Biz bu ekmek fabrikasının peşkeş çekilmesine AK Parti olarak müsaade etmeyeceğiz. Halkın ekmeğiyle oynamayın, Halk Ekmek’i satmayın” dedi.

"İHALE SADECE BİR KİŞİYE GİTMİŞ"

Şehirdeki bütün toplu taşıma araçlarının arızalanarak yolda kaldığına da dikkat çeken Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü: CHP başa geldikten sonra toplu ulaşım araçlarının bakımı için iki yılda 14 tane ihale yapılmış. Bir şirket 2 milyar TL teklif ederek ihaleyi kazanmış. İhale sadece bir kişiye gitmiş. Biz bunun araştırılması için komisyon kuracağız, olmazsa hukuk yoluna başvuracağız. İstanbullular artık yolda kalmaktan bıktı.

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