Türkiye Gazetesi

Kanserden hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

"ONU GÖREN HERKES YOLLARA ÇIKIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Fatma Balcı, “Benim evim caminin yanında. Cumhurbaşkanımız çok büyük bir cami yaptı buraya. Bu çevredeki tüm siteler onun sayesinde yenilendi. Kendisine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Az önce de olduğu gibi onu gören Lazı, Kürd’ü, herkes yoluna çıkıyor. Cumhurbaşkanımız burada emin ellerde geziyor” dedi.

Selahattin İrtem ise, “Cumhurbaşkanımızın konvoyunu görünce yanına giderek durdurdum. Kendisi de sağ olsun bizi kırmayarak ikinci defa durdu. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

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