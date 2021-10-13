Türkiye Gazetesi

Kiraz ilçesine bağlı İğdeli Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Hatice Çakmak 3 ay önce rahatsızlandığı için yürüyemez hale geldi. Birçok doktora muayene olan Çakmak Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet eden kızı Tülay Kızıltepe'nin aracılığıyla geldiği Alaşehir'de özel bir hastanede muayene oldu. Omuriliğindeki zar altında tümör tespit edilen Çakmak, başarılı operasyonun ardından yeniden ayağa kalktı. Yürümenin mutluluğunu yaşayan Hatice Çakmak, “Üç ay önce hasta oldum, ayaklarım tutmadı, yürüyemiyordum, ameliyat oldum, Allah’a çok şükür iyileştim” dedi.

“OPERASYON SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞTU”

Başarılı ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Vatan Tayfur, Hatice Çakmak’ın bir hafta önce beyin cerrahı polikliniğine başvurduğunu ifade ederek, ameliyat sürecini şöyle anlattı: “ Hatice hanımın şikayetleri yürüyememe, destekle, bastonla yürüme, bel ve sırt ağrısı şeklindeydi. Yaptığımız muayene sonunda omurilikte zar altına tümör ile karşılaştık. Sırt bölgesinde 10 ve 11. omurlar arasında omurilik zarı altında tümör mevcuttu. Hastamızı ameliyata aldık. Omurilik zarı altındaki tümör tamamen çıkartıldı. Hastamız operasyon sonrası sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı. Bu ameliyat Türkiye genelinde çok az yapılabilen bir operasyon olduğu için bölgemizdeki vatandaşlarımızın da bilgilendirilmesini istedik”

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