Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını genç yaşlı demeden ölüme sebebiyet veriyor. Bu defa acı haber Çorum'da yaşayan genç bir öğretmenden geldi. 40 yaşında olduğu öğrenilen talihsiz kadın, virüse karşı savaşını kaybederek vefat etti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Nurcan Uçar, yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti. Bahçelievler MTAL öğretmenlerinden Nurcan Uçar’ın bir süre önce korona virüse yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Eşi Murat Uçar’la meslektaş olan Nurcan öğretmenin genç yaşta vefat etmesi ailesi, yakınları ve eğitim camiasını hüzne boğdu. Nurcan öğretmen için Kargı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Genç öğretmenin cenazesi mesafe kuralları gözetilerek kılındı.



GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Cenaze törenine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Şube Müdürü Ömer Özdemir, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç’in yanı sıra Nurcan öğretmenin görev yaptığı Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Musa Akış ve okul öğretmenleri katıldı.

Mihrihatun Camii’nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından geç öğretmen Kargı mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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