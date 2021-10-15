Türkiye Gazetesi

İscehisar'da 4 gün önce yaşanan kazada 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 5 öğrenci de yaralanmıştı. Yaralı öğrencilerin hastanelerde tedavisi sürerken kayatını kaybeden öğrencilerin aileleri de, taziyeleri kabul ediyor.

Her gün bindikleri okul servisinde arkadaşlarını kaybeden Mahmut ve Muhammed Can Yaşar kardeşler bir taraftan büyük üzüntü yaşarken diğer yandan tesadüf eseri nasıl hayatta kaldıklarını anlattı.

SABAH UYANAMAYINCA SERVİSE YETİŞEMEDİLE

Mahmut Can Yaşar (12), gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza günü gece geç yattığını ve sabah uyanamadığını söyledi.

Uyandıktan yarım saat sonra kaza haberinin geldiğini ifade eden Yaşar, "Kaza sabahı saat 08.15'te kalktım. Yarım saat sonra kahvaltıyı yaptım, haber geldi." dedi.

KIRIK KAPI İPLE TUTTURULMUŞ

Kazada çok sevdiği arkadaşlarını kaybettiğini anlatan Yaşar şöyle konuştu:

"Şoför aracı bazen hızlı kullanıyordu. Kazada kaybettiklerim arasında çok samimi olduğum arkadaşlarım vardı. İsmail, Melisa Demirel, Nisa Nur... Bazıları polis olmak istiyordu. 'Ben avukat olacağım.' diyenler de vardı. Bazıları jandarma olacağını söylüyordu. Aracın arka koltuklarında kemerler yoktu, bir de kapısı kırılmıştı. Sonra bir daha kırılmış, iple tutturmuştu."

Muhammed Mustafa Yaşar (9) da çok sevdiği arkadaşlarını kazada kaybettiğini belirterek, "Kaza günü uyuyakalınca kardeşimle servisi kaçırdık. Kahvaltıyı yaptıktan sonra kaza haberi geldi. Kaza yapanların içinde arkadaşlarım vardı, çok üzüldüm." diye konuştu.

5 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, ŞOFÖR TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş. ile servis ihalesini alan İ.D. tutuklanmıştı.

Afyonkarahisar'daki 5 öğrencinin öldüğü kazada sürücüye şok suçlama Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün yaşanan kazada beş çocuk öldü. Tutuklanan sürücü Adallettin T'nin kaza anında hızlı gittiği ve aracının kapısını iple bağladığı iddia edildi. Ayrıca öğrencilerin yakınlarının kendisini "Bir gün bu çocukları öldüreceksin" diye uyardığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'daki servis kazasıyla ilgili yeni gelişme: Şoför Tutuklandı! Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği 5 öğrencinin de yaralandığı servis kazasıyla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi.

Afyon'da öğrenci servisi yoldan çıkt: 5 ölü, 5 yaralı Afyon'un İşcehisar ilçesinde, okul servisi kontrolden çıkarak ikiyi bölündü. 5 öğrenci hayatını kaybederken 5 öğrenci de yaralandı. Kazayı 800 metre koşarak köye haber veren çocuğun, hayatını kaybeden öğrencilerden 14 yaşındaki Melisa Demirel’in kardeşi olduğu öğrenildi.