Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarılarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

36 düzensiz göçmen kurtarıldı Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunan unsurları acımadı, 67 düzensiz göçmeni ölüme itti İzmir'in Menderes, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 67 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.