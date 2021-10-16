Türkiye Gazetesi

Gaziantep'ten Araban istikametine seyir eden minibüs, Yavuzeli ilçesi girişinde karşı istikametten gelen ve şeridine giren H.B.Ç. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Her iki araç ve içerisindeki yolcular çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki kayalık araziye savruldu. Feci kazada 2'si ağır toplam 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yoğun çabası ile kalbi ve nabzı duran 2 kişi yeniden yaşama döndürüldü. Yarılalar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN 10'U AİLEDEN

Kazada yaralananlardan 10'nun minibüste bulunduğu ve aynı aileden olduğu öğrenildi. Kazanın ardından şoka giren minibüs sürücüsü M.K. yara almadan feci kazadan kurtuldu. Minibüste bulunan ailenin piknik yapmak amacıyla Araban ilçesinde yakınlarının kaldığı bağ evine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle güvenlik tedbirlerinin alındığı yolda ulaşım kontrollü sağlanırken, kazada ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi sürerken diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.