Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Yenibosna'daki bir otelde düzenlenen "Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konferansına katıldı. Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, Kudüs'ün Müslümanlar için sembollerle yüklü kutsal bir mekan olduğunu belirtti.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Erdoğan “İnsanlık, çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Bu çocuklar, başlarını kaldırdıklarında uçan balonları değil, gökten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri silah dolu bir İsrail askerinin karşısında, küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları, hepimizin kalbini paramparça ediyor. Çocukların gülmesini, parklarda oynamasını sağlamak boynumuzun borcudur” dedi.

Erdoğan'ın Afrika çıkarması bugün başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti bugün başlıyor. Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek olan Erdoğan'ın amacı, Afrika ülkeleri ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan imam hatip açıklaması: Fetret dönemini biz bitirdik İstanbul’da "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katsayı uygulamasının kaldırılarak eğitim sisteminin 4+4+4'e çevrilmesiyle imam hatiplerin üzerindeki fetret dönemini sona erdirdiklerini vurguladı.