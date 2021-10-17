Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kurulan ve "Ayılara özgürlük" temalı çalışmayla 1994'te başlatılan "Libearty-Türk Ayı Projesi" kapsamında açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, doğada yaşayamayacak durumda olan ayılara ev sahipliği yapıyor.

10 YAVRU 74 BOZ AYI BULUNUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10'u yavru 74 boz ayı bulunuyor.

DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ

Bu yavrular arasında, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra merkeze getirilen ve doğuştan görme engelli olduğu belirlenen "Turkuaz" adlı ayı yavrusu da yer alıyor.

TEDAVİ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

8 aylık yavrunun gözlerinin açılabilmesi için özel bakım ve tedaviler uygulayan merkez yetkilileri, tedavide olumlu sonuçlar elde etmeye başladı. İlk geldiğinde gözleri görmediği için hırçın davranışlar sergileyen ayının özel bakım sayesinde kısmen görebilmesi sağlandı.

TEDAVİSİ BİR AYDIR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Merkez şefi Azizcan Sezer, Turkuaz'ın ilk tedavisinin Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapıldığını söyledi. Yavrunun buradan bir ay önce kendilerine gönderildiğini belirten Sezer, şöyle konuştu: "Tedavisine başladık ve bir aydır aralıksız sürüyor. Merkezdeki 74 ayının içerisinde özel bakım uyguladığımız ayılardan biri.”

“DAHA İYİ GÖREBİLMESİ İÇİN TEDAVİSENE DEVAM EDECEĞİZ”

Görebilmesi için her türlü tedavinin uygulandığını belirten Sezer, “Daha iyi görebilmesi ve kendi yaşıtında olan ayılarla aynı alana alabilmemiz için tedavisine devam edeceğiz." dedi.

Yavru ayı Turkuaz

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Yeni nesil dolandırıcılık! Yapay zekayı kullanarak 35 milyon dolar çaldılar Yeni teknolojiler ile birlikte yapay zekanın gelişmesi tıp ve diğer bilim dalları için önemli bir adım oldu. Ancak bu durumu kötüye kullanan adımlarda atıldı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zekayı kullanarak büyük şirket yöneticilerin sesleri taklit edildi. Dolandırıcılar sesleri taklit ederek 35 milyon dolarlık büyük bir soygun gerçekleştirdi.

Kavgayı ayırmak istedi! Canından oldu Bartın’da bir eğlence mekanında tartışma çıktı. Eğlence mekanın sahibi olan Ayberk Karagöz ise araya girerek tartışanları ayırmak istedi. Tartışmanın kavga dönüşmesiyle araya giren Karagöz, tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Ayber Karagöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.