Türkiye Gazetesi

Sinop'un Boyabat ilçesinde kardeşlerin silahla oyunu kötü bitti. 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşini kazara vurup öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Çarşak köyünde meydana geldi. 15 yaşındaki R.A, evde bulduğu tabancayla oynamaya başladı. Bu esnada kazara tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşun kendisinden 2 yaş küçük olan kardeşi R.A'ya isabet etti. Durumu fark eden aile, sağlık ekiplerine çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Ancak kardeş R.A. doktorların çabasınra rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Tabancanın çocukların babasına ait olduğu öğrenildi.

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