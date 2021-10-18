Türkiye Gazetesi

Bursa’da yaşayan 38 yaşındaki Seval Garip, sosyal medyada aşı karşıtlarının söylemlerine inanıp aşı olmayınca koronavirüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan ve hastaneye kaldırılan Garip, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındı. Evli ve bir çocuk babası Seval Garip’in 5 aylık hamile eşinin de aşı yaptırmadığı öğrenilirken büyük pişmanlık duyan Garip, herkesin bir an önce aşı yaptırması için çağrıda bulundu.

“ŞİDDETLE AŞI OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUM”

2 hafta önce rahatsızlandığını belirten Garip, “Evde bir süre kaldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi’ne geldim. Normal serviste birkaç gün yattıktan sonra fenalaştım ve yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda insanlarla nasıl ilgilenildiğini, hastalara şefkatle yaklaşıldığını izah edemem. Hepsine çok minnettarım” dedi.

Sosyal medyada aşı karşıtarı tarafından oluşturulan olumsuz algıdan etkilendiğini söyleyen Garip, “Aşının yan etkileri ve insana zarar vereceği yönünde düşüncelerim oluştu. Tabi insanın bu hastalığı derinden yaşadıktan sonra düşüncelerin bir önemi kalmıyor. Aşının yan etkisi varsa, şu ana kadar kullandığım ilaçlar o aşının yüz katıdır. Ben herkesi şiddetle aşılarını olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“HAMİLE EŞİME DOĞUMDAN SONRA AŞI OLMASINI SÖYLEDİM”

Koronavirüs sürecinde nefes alamadığını anlatan Garip, “Nefes almakta zorlanmak değil, adeta nefes alamıyorsunuz. Buna mukabil takatiniz kalmıyor. Bir ceset gibi oluyorsunuz. Yoğun bakımdaki cihazlar, ilgi alaka olmasa insan sanırım hayatta kalamaz” ifadelerini kullandı.

5 aylık hamile eşinin ve çocuğunun da pozitif olduğunu söyleyen Garip, “Eşimin aşıyı doğumdan sonra olmasını telkin etmiştim. Bunun için de çok pişman oldum. Kimse aşıyı ihmal etmesin” dedi.

“SOSYAL MEDYADA ÇOK FAZLA BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR”

Mudanya Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Burçin Mercangöz de hastanın durumunu değerlendirdi. Herkesin aşı olması gerektiğini bir kez daha altını çizen Mercangöz, “Seval Bey 38 yaşında genç bir hastamız. Zorlu bir yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıkardık. Hastamız yoğun bakıma yattığı andan itibaren aşı olmadığına dair pişmanlığını sürekli dile getirdi. Şu an yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu hem genç hem de aşısızlar. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Seval beyin kafasını karıştıran bu bilgi kirliliği olmuş. Biz de sevdiklerimizi gözü yaşlı arkada bırakmak istemiyorsak aşısı olan bu hastalığa karşı hepimiz aşımızı olalım” şeklinde konuştu.

Hastanın ilk geldiğinde solunum sıkıntısı ile servise yatırıldığını ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma aldıklarını dile getiren Mercangöz, “Yoğun bakım süreci yaklaşık bir hafta sürdü. Solunum sıkıntısı çoktu ama tedaviye genç olmasının da etkisiyle olumlu cevap verdi. Bugün de iyi olması üzerine servise çıkartıldı. Bundan sonra hastanede ne kadar kalacağını bilemiyoruz. Covid hemen öyle tedavi edilecek ve normale dönüşün hızla sağlanabileceği bir hastalık değil. Ne kadar genç olursanız olun tedavi süreci de biraz uzun” dedi.

Aşı olmayanlara kış öncesi kritik uyarı! Kış mevsiminin kapıda olduğu bugünlerde, aşısız ya da eksik aşılı vatandaşlara Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den bir an önce aşıların yapılması yönünde çağrı geldi.

Aşı olmayan hastadan herkese “Aşı olun” çağrısı Koronavirüse yakalandıktan sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan ve zorlu bir tedavi sürecinden geçen 58 yaşındaki Aysel Güdücü, iyileşmesinin ardından aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, “Herkesin aşı olmasını istiyorum. Bu hastalık gerçekten çok zormuş. Yaşamak çok güzel” dedi.