Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 27. Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya malzemeleri ve aksesuar fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu İnegöl Belediyesi itfaiyesine bildirdiler.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını büyümeden söndürürken, iş yerinde küçük çaplı hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangında maddi hasar meydana geldi, bir işçi ile iki itfaiye eri dumandan etkilendi Gaziantep'te bir fabrikaya ait iplik ve ham madde deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Depoda büyük maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir işçi ile iki itfaiye erine olay yerinde müdahale edildi.

Bursa’da tekstil fabrikasında yangın! Bursa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale etmek için itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.