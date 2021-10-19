Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Ergene ilçesinde tekvando kursuna giden 8 yaşındaki Ahmet Kaya’nın karnına aldığı darbe karaciğerindeki tümörün bulunmasını sağladı. İlkokul ikinci sınıf öğrencisi olan Kaya, gittiği tekvando kursuna arkadaşının attığı tekme sonrası kendini kötü hisseti. Tekmeden sonra karnında şiddetli bir ağrı yaşayan ve baygınlık geçiren Kaya Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Ergani Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Kaya’da yapılan tetkiklerde karaciğerinde şiddetli kanama tespit edildi. Entübe edilen ve kan takviyesi yapılarak ameliyata alınan Kaya'nın karaciğerinde kötü huylu tümör belirlendi. Karaciğerinin üçte biri alınan Kaya'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

"NEFES ALAMIYORDU"

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, hastanın getirildiğinde genel durumunun çok kötü olduğunu söyleyerek, "Nefes alıp veremiyordu, durumu kötüydü, tansiyonu çok düşüktü. Böbrek yetmezliği gelişti" diyen Okur, kanamayı durdurmak için girişimsel radyoloji bölümünden destek aldıklarını, onların da tetkiklerde kanamaya ilişkin bir tespitte bulunamadığını dile getirdi.

"TÜMÖR KANAMIŞTI"

Kan takviyesi yapıldığını ancak genel durumu stabil olmayınca hastayı ameliyata almaya karar verdiklerini anlatan Okur, "Karaciğerin üçte birinde tümör vardı. O tümör kanamıştı. Girişimsel radyoloji o yüzden tespit edememişti. Sonra kanama durmayınca karaciğerin üçte birlik kısmını almak zorunda kaldık. Mesleki hayatımızda tümör patlamasına bağlı olarak kanama yaşanmasını ilk defa gördük. Erken dönemde tespit ettiğimiz için güvenlik sınırını koruyarak tümörü çıkardık" dedi.

"İYİ Kİ TEKME YEMİŞ"

Hastanın tedavisinin klinikte sürdüğünü dile getiren Okur, "Hasta yakınları her şeye hazırlıklıydı, umutlarını kesmiş gibiydi. İyi ki tekme yemiş iyi ki böyle bir şey başına gelmiş. Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Belki hastamız bize o tümör akciğerine, diğer organlarına yayılmış bir şekilde gelecekti. Netice itibarıyla hayırlı bir şey olmuş." diye konuştu.

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