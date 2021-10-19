Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca 19 Ekim 2021 günü saat:13.30 sıralarında Saray ilçesi Sırımlı ve Bakışık mahallesinde düzensiz göçmenlere yönelik planlı faaliyet kapsamında operasyon yapıldı. İcra edilen operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 164 Afganistan uyruklu şahıs metruk yapılarda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir” denildi.

Tunus açıklarında 340 göçmen kurtarıldı Tunus açıklarında 193'ü yabancı uyruklu olmak üzere 340 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.