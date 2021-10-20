Türkiye Gazetesi

Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 57 yaşındaki Hüseyin Kobyaoğlu'nun ayağına bir süre önce odun parçası battı. Odun parçasının batması sonrasında Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluşunca Yalova ilinde bulunan bir hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kobyaoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hüseyin Kobyaoğlu'nun cenazesi, helallik alınması için Akyazı’da bulunan evine getirildi. Daha sonrasında Kubbeli Yeni Cami'de kılınan cenaze namazı ardından Hüseyin Kobyaoğlu, Yuvalak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aşı, enfeksiyon-hastane bağını kopardı Koronavirüs aşısı olanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu artış ile birlikte hem hastaneye yatış oranlarında hem de Covid-19'dan ölümlerde azalma yaşanıyor. Hastaneye kaldırılanlar ise artık daha genç.

Kaza yapmamak için manevra yaptı, hayatını kaybetti Osmaniye’de Akyar köyü ışıklarında fren yapan otomobile çarpmamak için motosikleti ile manevra yapan şahıs, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.