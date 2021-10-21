Türkiye Gazetesi

İnegöl’de duyarsız sürücülerin yaptığı hatalı parklar tepkilere neden olurken son olarak Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya yolu üzerine park eden araca bir vatandaştan afişli tepki geldi.

Hatalı park eden aracın camına A4 kâğıdı ile “Değerli öküz aracını düzgün yere park et” yazısı yazılarak şoför kapısının camına asıldı.

Tepki yazısını kimin astığı merak konusu oldu.

Hamile sürücünün yaya yolunda çarptığı kız çocuğu öldü Adana'da 3 arkadaşıyla birlikte yaya yolundan karşıya geçerken hamile bir sürücünün çarptığı 14 yaşındaki kız öğrenci, hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Metrobüs yolu yaya yoluna döndü Yenibosna'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen metrobüsten inen vatandaşlar, metrobüs yolunu yaya yoluna çevirdi.