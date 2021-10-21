Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndün tahminlerine göre yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK DERECEYE KADAR ARTACAK

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25

Meteoroloji uyardı 8 ilde yağış | 20 Ekim Hava Durumu Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinde seyredecekken Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor | 18 Ekim hava durumu Meteoroloji Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.