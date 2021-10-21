Türkiye Gazetesi

Aksaray-Gülağaç ilçesi Kireçlik mevkiinde kaza meydana geldi. Aksaray’a doğru hareketen eden Fatih B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki uçurumdan boş sulama kanalına düştü.

BURNU BİLE KANAMADI

Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

“ÖLMEDİĞİME PİŞMANIM”

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayı burnu bile kanamadan atlatan araç sürücüsü Fatih B.’ye (35) alkol testi yapmak istedi. Bir türlü alkol metreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü alkollü olmadığını belirterek, "Böyle bir şey yok. Valla ölmediğime pişmanım. Ya şuradan uçuyorum ben ölmüyorum. Ben bunu anlamadım” dedi.

“BEN ALKOLLÜYÜM OZAMAN”

Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra, "Benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı?" dedi. Şahsı güçlükle ikna eden polis memurları şahsın bu talebini geri çevirmedi ve “Al sen kendin üfle” diyerek alkol metreyi sürücüye verdi. Polis memurlarıyla birlikte alkol metreye bakan sürücü, “1.69 oldu. Ben alkollüyüm o zaman” dedi.

POLİSLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Testin ardından kendisinden kimlik ve ehliyet isteyen polis memurlarına bu kez de kimlik vermek istemeyen sürücü yine polis memurlarına zor anlar yaşattı. Küfürler ederek, karısının gelmesini isteyen alkollü sürücü, "Buraya benim karım gelmeden kimseye kimlik vermem. Benim karım gelecek, kocası öldü bilsin" dedi. Kendisi için olay yerine gelen kadın sağlık çalışanını gören alkollü sürücü, “Kusura bakmayın, çok terbiyesizlik yapıyorum. Ben terbiyesiz bir adamım” diyerek özür diledi.

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Güçlükle sakinleştirilen sürücü ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sürücü yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

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