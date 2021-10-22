Türkiye Gazetesi

Şehirde yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava kendini göstermeye başladı.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine başladı. Aşırı soğuk nedeniyle araçlarının camı buz tutan vatandaşlar yaklaşık 10 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

“KIŞ ERKEN GELDİ”

Kars’a kışın geldiğini belirten Yavuz Özer, aracının donan camını temizlediğini söyledi. Özer, “Kışa hazırlığımızı yaptık. Bugün hava çok soğuktu. Kış erken geldi, arabamın camlarından belli, donmuşlar. dedi.



Kentte hava sıcaklığı gece eksi 10, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.

Sarıkamış’ta dereceler -4'ü gördü! Soğuktan araçların camları dondu Sarıkamış’ta termometreler eksi 4’ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.

Araçların camları dondu Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan’da ölçüldü. Kars’ta soğuk hava araçların camlarını dondurdu.