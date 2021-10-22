Türkiye Gazetesi

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok, görev yaptığı Antalya'da araç kullandığı esnada kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. azada ağır yaralanan Tok, hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar hayatını kaybetti. Cenazesini almaya gelen anne-banın gözyaşları ve feryatları yürekleri yaktı.

ARACI AĞACA ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza, dün gece saat 01.15 sıralarında Kepez, 75. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Tok, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru Bedrettin Tok'u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine götürüldü. Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı.

"NE OLMUŞ BENİM KUZUMA"

Hayatını kaybeden Tok’un ailesi, yakınları ve silah arkadaşları cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Cenazenin teşhisi için morga giren baba Bilal Tok ile anne Ayşe Tok’u, oğullarının cansız bedenini gördükten sonra gözyaşlarına boğuldu. Baba ayakta durmakta güçlük çekerken, annenin, "Ne olmuş benim kuzuma. Canım, bir tanem benim. Kuzum ben nasıl dayanırım” feryatları yürekleri dağladı.

Acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti

OTOMOBİL TAKLA ATTIKTAN SONRA ALEV ALMIŞ

Diğer yandan genç polisin hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobilin takla attıktan sonra alev aldığı görüntüler kayıtlara girdi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Bedrettin Tok’un cenazesi, toprağa verilmek Mersin’e gönderildi.