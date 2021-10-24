Türkiye Gazetesi

49 yaşındaki Sema Günbaş, toprağa olan bağlılığını ata tohumları yetiştirerek sürdürdüğünü belirtti.

HERŞEY 6 YIL ÖNCE BAŞLADI

Yaklaşık 25 yıldır muhasebecilik yapan 3 çocuk annesi Günbaş, yetiştiriciliğe 6 yıl önce, satın aldığı domatesin içindeki çekirdeğin çimlendiğini görmesiyle başladığını anlattı.

“SATIN ADLIĞIM DOMATES BAŞLAMAMI SAĞLADI”

Günbaş, "O tohumu görünce 'Biz bunu mu yiyoruz?' dedim. Daha sonra bazı araştırmalar yapmaya başladım. İçimde hep ekip dikme hevesim vardı zaten. Buğday tarlalarının içinde büyüdüm. Satın aldığım domates, bu işlere başlamamı sağladı." dedi.

“EŞİM YAPAMAZSIN DEDİ”

Günbaş, sosyal medyada ata tohumlarıyla ilgili gruplardan birine üye olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Çalışmalarımı büyütmek için ata tohumu takas grubuna üye oldum. Orada çeşitli sebze ve meyve fideleri paylaşıyorlardı. Bu gruptan tohum almaya karar verdim. Bahçemde ufak denemelerle bu işe başladım. Mantar torbaları aldım, bodrumda istiridye mantarı ürettim. Daha sonra 7 bin 500 metrekare bir tarla kiraladım, mısır ektim. Eşim, 'yapamazsın' dedi, yaptım. O tarladan çok güzel mahsul aldım ve bu başarı beni daha çok teşvik etti."

“6 YILDIR DIŞARIDAN BİŞEY ALMIYORUM”

Üye olduğu grubun, başkanlığını da yürüttüğünü vurgulayan Günbaş, şunları söyledi: "Katılımcılarımızla yaptığımız toplantılarda, tohumları fidelere dönüştüremediğimizi fark ettik. Bu sorunu ortadan kaldırmak için seralar kurmaya karar verdik. Ancak bu çalışmamızın maliyeti yüksek olduğu için de devlet desteği gerekiyor. 6 senedir, çocuklarıma dışarıdan bir şey yedirmiyorum. Kendi yetiştirdiğim sebze, meyveler ve onlardan elde ettiğim konservelerle yemek yapıyorum. Seralarda ata tohumlarıyla ürettiğimiz ürünlerin kapalı ambalajlarda insanlara ulaşmasını istiyoruz. Özellikle de gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için bu çalışmaları önemli buluyoruz."

ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITIYOR

Günbaş, kurulacak serayla birçok kadına iş istihdamı sağlayacak geniş çaplı bir proje yapmayı hedeflediğini paylaştı. Bu sene ilk kez turuncu domates ektiğini ve tadının çok güzel olduğunu ifade eden Günbaş, "Bahçemize bu sene 15 çeşide yakın domates ektim. 3-4 çeşit patlıcanımız, 6-7 çeşit biberimiz var. Altın çilek, pepino, kiraz biber, gül biber ektik. Hepsinin tohumlarını da aldım. Ücretsiz olarak üyelerimize dağıtacağım." ifadelerini kullandı.

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