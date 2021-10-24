Türkiye Gazetesi

Bursa İznik'te sahil yolunda yürüyen vatandaşlar, yerde yatan bir şahsı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerine gelmesi üzerine, söz konusu şahsın hayatını kaybetmiş olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, olayla bağlantısı olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklandı.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İznik Sahil Yolu'ndaki tarihi surların yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Faruk Kartalmış'a (30) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kartalmış'ın ölümüyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kartalmış'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Y. ve Mustafa Y. emniyetteki işlemeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genç adamın feci sonu! Dere kenarında cesedi bulundu Trabzon'da dere kenarına gelen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte söz konusu şahsın öldüğü ortaya çıktı.