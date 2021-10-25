Türkiye Gazetesi

Kırklareli'de yaşanılan trafik kazası sonrası kavga çıktı, Gökay Karaca olay yerinde can verdi.

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında E.G. idaresindeki otomobil ile S.B’nin sürdüğü araç çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü araçtan indi. Ardından tartışma çıktı. Arkada bulunan minibüstekiler de aşağı inince olay kavgaya dönüştü. E.G'nin otomobilindeki Gökay Karaca aldığı darbeler sonrası yerden kalkamadı. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, 35 yaşındaki şahsın öldüğünü belirledi. Polis, kaçan zanlıların peşine düştü.



Gökay Karaca

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