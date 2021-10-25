Sabaha karşı Bodrum açıklarındaki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.
Sahil Güvenlik botuna alınan 16 göçmen, karaya çıkarıldı.
Göçmenlerin Bodrum’daki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
40 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı olayda toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.
15 düzensiz göçmen lastik bot içinde kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.