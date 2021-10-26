Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de cadde ortasında duran araç, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Ne olduğnu anlayamayan vatandaşlar araca yaklaşarak içeride kimsenin olup olmadığına baktı. Otomobile yaklaştıklarında direksiyon başında bir ölünün olduğunu gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak Caddesi'nde otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz vaziyette olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, otomobil sürücüsü Yücel Çelik'in (50) öldüğünü belirledi.

Çelik'in cesedi, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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