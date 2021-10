Türkiye Gazetesi

Niğde-Kayseri Yolu Hüyük mevkiinde M.E. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada yaralanan M.E. (45), M.K. (55), N.K. (10), M.K. (21), M.E. (32), F.K (28), Ş.K. (32), H.E. (24), A.K. (23) M.K. (26) M.K. (45) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

