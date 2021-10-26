Türkiye Gazetesi

Aydın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi'nde son bir ayda yaşanan koyun hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin S.T. olduğunu tespit etti. S.T'nin önceki gün Yeşil Mahalle'den de bir motosikleti çaldığı belirlendi. Polis, müşteri kılığına girip S.T'den motosikleti almak istedi. Böylelikle zanlı suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Hırsızlık zanlısı içtiği sigaradan yakalandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli içtiği sigaradan tespit edilerek Kırkağaç’ta yakalandı.

Jandarma kıyafeti giyip ev soyan hırsız cezaevi firarisi çıktı İzmir’in Ödemiş ilçesinde jandarma kıyafeti girerek eve hırsızlık yapmak için giren şüphelinin, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.