Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük raporlarından alınan hava tahminlerine göre bugün hava ülke genelinde güneşli yer yer az bulutlu geçecek. İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarında ise sağanağın etkili olması öngörülüyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu haritası.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE HAREKET EDECEK

Hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25

Yüzde 200 arttı! Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri ölümle tehdit ediyor ABD’de sıcaklık artışların etkileri üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, aşırı sıcaklıkların nüfusu artan ya da kentsel olarak gelişen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre köylerden büyük şehirlere yaşanan göçlerin ve bunla beraber sıcaklıkların artması insanların sağlığına zarar verebilir hatta ölümlerine neden olabilir. 13 binden fazla şehrin incelendiği çalışmada, 1983 yılından 2016 yılına kadar aşırı sıcaklara maruz kalan kişi sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.