Dalaman'da meydana gelen feci kazada 6 kişi yaralandı. Muğla’dan Fethiye istikametine doğru gitmekte olan Enes U. yönetimindeki 48 HC 424 plakalı otomobil, Dalaman Günlüklü Mahallesi’nde çevre yolundan ilerlerken, yola çıktığı iddia edilen Eyüp S. yönetimindeki 09 HM 892 plakalı araca çarptı.
Kaza sonrası her iki araçta da ağır hasar meydana geldi
Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dalaman ve Ortaca’daki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza! 1'i çocuk 5 kişi öldü, yaralılar var Burdur'da; traktör, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.
Şanlıurfa'da kaza, ölü ve yaralı var Şanlıurfa’daki kazada otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında bulunan kişi ise yaralandı.
Dalaman'da feci kaza, çok sayıda yaralı var
Muğla-Fethiye yolunda meydana gelen kazada seyir halindeki araç bir anda önüne çıkan başka bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Dalaman'da meydana gelen feci kazada 6 kişi yaralandı. Muğla’dan Fethiye istikametine doğru gitmekte olan Enes U. yönetimindeki 48 HC 424 plakalı otomobil, Dalaman Günlüklü Mahallesi’nde çevre yolundan ilerlerken, yola çıktığı iddia edilen Eyüp S. yönetimindeki 09 HM 892 plakalı araca çarptı.
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