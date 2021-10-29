Şanlıurfa Siverek'te meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Nüsret G.'nin kullandığı 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan karayolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki tarlada bulunan taşlık alana devrildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü yaralanmazken araçta bulunan Mizgin G. (11), Gazal G. (17), Sümeyye G. (7), Bünyamin G. (5), Züleyha G. (1), Azize G. (16) ve Servet G. (36) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi de ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, 11 kişi yaralandı Şanlıurfa’da meydana gelen kazada yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Siverek'te feci kaza, 7 yaralı var
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet köprü korkuluklarına çarpıp taşlık alana devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa Siverek'te meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Nüsret G.'nin kullandığı 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan karayolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki tarlada bulunan taşlık alana devrildi.
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