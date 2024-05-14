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20 - 26 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
20 - 26 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse yok

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatandaşların gündeminde bu hafta halka arz var mı sorusu yer alırken gözler SPK'da. Başvurusu onaylanan hisselerin neler olduğu merak konusu olurken yeni şirketler neler araştırılmakta. En son Hareket Proje Taşımacılığı'nın başvurusu onaylanmıştı ve Koç Metalurji ile Altınay Savunma'nın sonuçları KAP'ta açıklandı.

KOCMT, ALTNY ve HRKET hisselerinin talep toplama tarihleri belirlendi. Merak edilenler arasında ise önümüzdeki hafta hangi firmaların halka arz olacağı yer aldı. İşte takvim 2024...

20-26 Mayıs haftasının takvimine göre yeni halka arzlar henüz duyurulmadı. SPK tarafından onaylanmasının ardından yeni hisselere dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Geçtiğimiz günlerde Koç Metalurji hissesinin sonuçları KAP'ta açıklandı. Yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 20,50 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen toplam 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL olmuştur. Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,19 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,42 katı talep gelmiştir. Halka arzda toplam 125.000.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,46 katı talep gelmiştir. Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzında, yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi
aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

20 - 26 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse yok - 1. Resim

Takvime göre taslak halinde olan hisseler şöyle:

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

20 - 26 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse yok - 2. Resim

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.

Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

20 - 26 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse yok - 3. Resim

Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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