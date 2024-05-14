34 lot veren KOCMT halka arzı 17 Mayıs'ta Yıldız Pazar'da işlem görecek

SPK tarafından başvuru onaylanan hisseler arasında yer alan Koç Metalurji 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirmişti. Ne zaman borsada işlem göreceği merak konusu olurken kaç lot verdi ve hangi bankalarda var gibi sorular da gündeme geldi. İşte işlem tarihi...

20,50 TL'den satışa çıkacak olan şirketin alıcıları katılım endeksine uygunluk durumunu araştırırken hisse kodunu da merak etti. Detaylar haberimizde yer alıyor...

Halka arz, 17 Mayıs'ta borsada işlem görmeye başlayacak. Hisse, 2.633.984 katılım - 34 Lot (697 TL) dağıtacak olarak belirlendi.

Fonun kullanılacağı alanlar arasında %35 Hammadde yatırımı, %10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu, %35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı, yüzde 20 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi yer aldı.

Katılım endeksine uygun olarak Yıldız Pazar'da satışa çıkacak olan hissenin sonuçları KAP'ta açıklandı. Sonuçlar şöyle:

"Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 20,50 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen toplam 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL olmuştur. Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,19 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,42 katı talep gelmiştir. Halka arzda toplam 125.000.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,46 katı talep gelmiştir. Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzında, yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi

aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

KOCMT kodu ile satışa çıkacak olan şirketin satın alınabileceği bankalar şöyle:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkuş Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.