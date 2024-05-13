Altınay Savunma halka arz sonuçlarına göre kişi başına 12 lot verdi

8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini tamamlayan hissesi hakkında kaç lot verdi, katılım endeksine uygun mu gibi sorular araştırıldı. SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketin halka arz sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu olmuştu. Detaylar...

32,00 TL'den satışa çıkan hissenin sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kaç lot vereceği de netleşti. Eşit dağıtım yapan ve Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Altınay Savunma hakkında bilgiler...

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplamıştı. Hisse, kişi başına 12 lot dağıttı.

Fonun kullanılacağı yerlerin arasında %50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları, Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları, %5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları, %15 İşletme sermayesi, %5 Finansal borç ödemeleri, %10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması yer aldı.

KAP'ta yer alan bilgilere göre sonuçlar şöyle:

"ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin (“ALTNY”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 08-09-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.882.352.960 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.673.554 başvurudan, halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların 6,99 katına denk gelen 411.347.727TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,40 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 17,74 katı, Altınay Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,72 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Satın almak isteyenler aşağıda yer alan bankalar aracılığıyla satın alabilecek:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.