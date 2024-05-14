Kızılay 2024 kurban bedelini açıkladı! Yurt içi ve Gazze aynı yurt dışı farklı olacak

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Türk Kızılay, düzenlemiş olduğu kurban kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Dağıtım ağı sayesinde milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım gönderiyor.

Web sitesinde yapılan açıklamada kurban vekaleti toplayan Kızılay şu bilgileri veriyor:

"Vekâletlerinizi Türk Kızılay’a vererek, kurbanınızı yurt içinde yardıma muhtaç kişilerle paylaşabilirsiniz.

Kurban hisse bedeli 11.750 ₺’dir. Sizlerden aldığımız yurt içi kurban vekâletleri, hedef kesimler doğrultusunda yurt içinde kombinalara dağıtılacaktır. Kurban kesim işlemleri tamamlandığında Et ve Süt Kurumu’nun Modern Tesislerinde büyükbaş kurbanlık etleri; başta deprem bölgelerindeki afetzedeler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine sıcak et olarak ulaştırılacaktır. Ayrıca kıyma ve kuşbaşı olarak konservelenen kurbanlık etleri de yıl boyunca gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı görüşlerine göre; kurban bedelinizi bizlere bağış kanalları üzerinden ilettikten sonra vekâletiniz alınmış olup, ayrıca sesli vekâlet vermenize gerek kalmamaktadır.

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GAZZE YURT İÇİ İLE AYNI

7 Ekim’den bu yana 2 milyondan fazla insanın hayatının olumsuz etkilendiği abluka altındaki Gazze’de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Çocuk, kadın binlerce sivilin hayatını kaybettiği, yüz binlercesi yerinden edilmiş Gazzeli için yardım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.





Türk Kızılay olarak Gazze’deki saldırılarda hayatları olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine başta gıda, barınma, hijyen ve bebek malzemeleri olmak üzere yardımlarımız devam ederken, 2024 Filistin/Gazze Kurban vekaletlerinizi de Türkiye’de kesip, konserve olarak Gazze İyilik Gemisi ile bölgeye ulaştıracağız.

Kurban kesim işlemlerimiz;

Veteriner hekim kontrolünde ve noter huzurunda,

Vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak,

İslami usullere uygun,

Hijyen kurallarına uygun modern kesimhanelerde yapılmaktadır.

Kurban hisse bedeli 11.750 ₺’dir. Her kurban olduğu gibi bu kurban da siz değerli bağışçılarımızın desteğiyle İslami usullere uygun, hijyenik ortamlarda kesilerek konserve haline getirilen kurban eti Filistin ve Gazze’ye ulaşsın, kurban bereketi yıl boyu sürsün. "