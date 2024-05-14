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Kadın dart antrenörü turnuvada darp edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kadın dart antrenörü turnuvada darp edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova’da dart antrenörlüğü yapan Didem Eliaçık, 15 sporcusuyla katıldığı turnuvada bir kadın sporcu tarafından darp edildiğini ve bu sırada üzerine yürüyen hakem ve 2 sporcuyla da arasında arbede yaşandığını söyledi.

Didem Eliaçık, 6 Nisan 2024 tarihinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dart Salonu’nda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Şampiyonası 5. ayağı il seçmelerine 15 sporcusuyla katıldı. Eliaçık, dart hakemi ve antrenörü olan H.Z.’yi harcırah kazanmak için sporcu olarak katıldığı turnuvada, oyuncusunun olmamasına rağmen sporculara müdahale etmesinden dolayı uyardığını ifade etti.

Kadın dart antrenörü turnuvada darp edildi - 1. Resim

'ÜSTÜME YÜRÜDÜLER'

Yaşanan tartışmada H.Z.’nin kendisine saldırdığını, bunun yanı sıra hakem T.S., sporcular S.Ü. ve H.A.’nın da üzerine geldiğini, arbede yaşandığını anlatan Eliaçık, şöyle konuştu:

"Katıldığımız il seçmelerinde darp ve gaspa uğradım. 15 sporcumun yarışmaları sırasında rencide edici davranışlarda bulunan şahıslar sporcularımın müsabakaları kaybetmesi için ellerinden geleni yaptılar. Kendilerine bunu yapmamalarını ikaz ettiğimde üstüme yürüdüler. Ağza alınmayacak laflar ettiler. Bir kadın olarak H.Z. adlı sporcu üstüme gelerek elimden telefon ve gözlüğümü alarak yere atıp kırdı. Kollarımda darp izleri halen mevcut. Polis çağırdım, karakolda tutanak tutuldu. Yasal haklarımı aramak içinde elimden geleni yapacağım. Bir kadının bir kadına bunu yapmasını hazmedemiyorum."

Kadın dart antrenörü turnuvada darp edildi - 2. Resim

'BİR KADIN OLARAK SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM'

aşadığı saldırı nedeniyle büyük şok yaşadığını dile getiren Eliaçık, "Sporcularımdan bir tanesi Türkiye üçüncülüğü aldı. 15 tane sporcumun kariyerleri ve hayatları dart sporuyla şekilleniyor. Sporun bitmesini istemiyoruz. Sporcularımın da üzülmesini hazmedemiyorum" dedi.

Kadın dart antrenörü turnuvada darp edildi - 3. Resim

2022 yılında da aynı şekilde olaya karışan bazı sporcularla benzer bir durumun yaşandığını ve bununla ilgili de yasal süreçleri o dönemde attığını sözlerine ekleyen Didem Eliaçık, o dönemde 'İl Temsilciliği' görevinden haksız şekilde alındığını ifade ederek, "Yaşanan olaylara karşı yasal süreçleri başlatmıştım. Bu kişiler hakkında sonuna kadar gideceğim. Şikayetimin arkasındayım. İl temsilciliğimi ve kariyerimi zedelemek için ellerinden geleni yaptılar ve aldılar. Ben bir kadın olarak bu durumun karşısında sonuna kadar savaşacağım" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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