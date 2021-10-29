Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı bağlantı yolu Yeşilkent Alt Geçidi yanında meydana geldi. Salih Can M. idaresindeki otomobil seyir halindeyken aracın sol arka kapısı aniden açıldı. Sürücü aracını durdurarak aşağı inip açılan kapısını kapattı. Bu sırada Resul A. yönetimindeki hafif ticari araç kapısı açıldığı için duran otomobile ve otomobil yanında olan sürücüsü Salih Can M.’ye çarptı.

Kazada araç sürücüleri Salih Can M. ve Resul A. ile Buse A. (23), Nurcan C. (30), Bulut C. (12), Hiranur C. (6) ve Güneş A. (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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