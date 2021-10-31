Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin kültür sanat hayatının en önemli simgelerinden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önceki gün törenle kapılarını açtı. Binanın tarihsel özelliklerine bağlı yeniden tasarlanan AKM’nin kalbinde ise seramik karolardan “kırmızı küre” yer aldı.

AKM’nin yeni simgesi olan kürenin tüm karoları, Kaleseramik’in kadın istihdamına destek olmak amacıyla Çanakkale’nin Çan ilçesindeki fabrikasında kurduğu Atölye Kale’de üretildi. Kırmızı kürenin yapımında kullanılan 15 bin özel seramik parçasının her biri el emeğiyle tek tek üretildi.

18 KİŞİLİK ÖZEL EKİP 3,5 AY BOYUNCA ÇALIŞTI

Yaklaşık 3,5 ay aralıksız süren çalışmalarda 18 kişilik özel ekip, gece gündüz çalıştı. Küreye rengini ise İtalyan seramik sanatçısı Alexandra Khuen-Belasi verdi.

Khuen-Belasi tarafından geliştirilen ve özel bir reçeteyle üretilen sır, tüm karolara tek tek uygulanarak kırmızı rengi almaları sağlandı. Seramik karolar AKM’nin kalbinde birleştirilerek “Kırmızı Küre”ye dönüştü.

Erdoğan'dan AKM açıklaması: Bu eser eski ve yeni Türkiye'nin en net fotoğrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı 2.5 yılda tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi AKM tartışmalarında da sözümüzü eserlerimiz ve hizmetlerimizle söyledik" dedi.