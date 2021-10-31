Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi, Güvercin Sokak'ta bu akşam panik ve korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre bir kişi, Mevlana Apartmanı'nın girişindeki iş yerini kiraladı. Şahıs, dükkânın içerisini tadilat yaptırırken eski malzemeleri alması için hurdacı çağırdı. Hurdacı da malzemeleri sökerken binanın kolonlarını çatlattı. Durumu fark eden bir apartman sakini, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, binayı boşaltıp mühürledi. Vatandaşlar, geceyi geçirmek için yakınlarına giderken kiracı ile hurdacı karakola götürüldü.

İnşaattan çaldığı demirleri hurdacıya satarken yakalandı Denizli’nin Çameli ilçesinde inşaattan çalınan demirler bir hurdacıya satıldı. İnşaat sahibinin sosyal medya paylaşımından çalıntı mal aldığını fark eden hurdacının ihbarı üzerine, ikinci kez demir getiren hırsız suçüstü yakalandı.

Alevlerin içinde kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında içeride kalan ve dumandan etkilenen şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.