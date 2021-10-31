Türkiye Gazetesi

Bir kavganın sonu daha hastanede bitti. Kocaeli'de para meselesi yüzünden tartışmaya başlayan şahıslardan biri bıçakla saldırınca, 28 yaşındaki genç yaralandı. Saldırganlardan kurtulmak isteyen yaralı genç, kaçmaya çalıştı. O esnada kan kaybeden genç, bayılıp düştü.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

İlçeye bağlı Yeni Mahalle Meydanı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre. Murat T. (28), alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tartıştığı şahıslardan biri tarafından bacağından bıçaklanan Murat T., kaçmaya çalışırken Yeni Mahalle Meydan Camii’nin bahçesinde bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce bıçakladı sonra gasp etti, polisler yakaladı Malatya'da bıçakla yaraladığı kişinin cep telefonunu gasp eden şahıs, polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.

İki grup arasında kavga: 1 kişi bıçakla yaralandı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.