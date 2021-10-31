Kütahya-Eskişehir karayolunda hafif ticari araç bisiklete çarptı, kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Eskişehir istikametinden Kütahya'ya seyir halindeki Coşkun K. yönetimindeki 43 ACM 875 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Eskişehir karayolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bisiklete çarptı.
Kazada, bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.
İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı İzmir-Ödemiş yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada karı koca ile yanlarındaki bir kişi öldü. Yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza: Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kadın öldü Kocaeli'de, belediye otobüsü ve otomobilin çarpışması üzerine 1 kişi öldü 2 kişi ise yaralandı.
Kütahya'da feci kaza: 1 ölü
Kütahya-Eskişehir yolunda meydana gelen feci kazada hafif ticari araç bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunanlardan biri de yaralandı.
Kütahya-Eskişehir karayolunda hafif ticari araç bisiklete çarptı, kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Eskişehir istikametinden Kütahya'ya seyir halindeki Coşkun K. yönetimindeki 43 ACM 875 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Eskişehir karayolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bisiklete çarptı.
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