Türkiye Gazetesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde hunharca katledildi. Genç kızı öldürdüğünü iddia eden erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tutuklandı. Cezaevine konulan zanlı hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Davanın yedinci duruşması bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yeniden hâkim karşısına çıkan tutuklu sanık, mahkeme başkanının, "yaşananları neden ailene anlatmadın?" sorusuna "Korktum. Kimseye söyleyemedim. Onları da zan altında bırakmak istemedim. Daha kötü olmalarını istemedim" diye cevap verdi. Avcı "Olaydan sonra iki gün boyunca bağ evinde ne yaptınız?' sorusuna da "Depo olarak kullandığımız için sürekli gittiğim bir yer. Şu an hatırlamıyorum. Psikolojim çok bozuk. Sürekli değişik şeylerle suçlanıyorum. Şu an pek kendimde olmadığım için olaydan iki gün sonra gittim mi hatırlamıyorum. Gülağzı mevkisinde PTS kayıtlarının neden çıkmadığını da bilmiyorum" şeklinde cevapladı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Avcı, Adli Tıp raporunu kabul etmediğini, telefon şifresinin gelmesinin beklenmesini talep ettiğini belirterek "Aileme yapılan saldırıları da kabul etmiyorum. Bütün ailem gereksiz yere, olmayan şeylerle suçlanıyor. Ben bir suç işledim ve çok pişmanım. Sürekli yoğun tehdit altındayım" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Heyet, maktulün telefonunun Android şifresiyle ilgili ABD'ye yeniden müzekkere (bir iş için, ilgili üst makama yazılan yazı) yazılmasına karar vererek, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi. Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, karara ilişkin "ABD'ye yeniden müzekkere yazılacak. Uzun bir süreç olacak" yorumunda bulundu.



Pınar Gültekin cinayetinde kahreden detay Geçen yıl hunharca öldürülen Pınar Gültekin'in davası bugün de görüldü. Dava sonrası Gültekin ailesinin avukatı, cinayete ilişkin hazırlanan otopsi raporunu açıkladı.



Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Öldürdükten sonra kontrol etmiş Pınar Gültekin cinayetinin 5’inci duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı, genç kızın canlı canlı yakıldığı iddialarına cevap verdi. İlk yardım eğitimi aldığını ve Gültekin’in öldüğünü kontrol ettiğini söyleyen sanık olayı tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.