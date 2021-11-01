Türkiye Gazetesi

Karabük-Safranbolu karayolu Sanayi Kavşağı ışıklarında kaza meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir eden Adil A. idaresindeki yolcu otobüsü, aynı istikamete giden Tuğba Ö. idaresindeki marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı burnu kanamadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün tedavisi ayakta tamamlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

"KES SESİNİ" DEDİ TARTIŞMA ÇIKTI

Otobüste bulunan bir yolcu ile otobüs şoförü arasında ise kısa süreli tartışma yaşandı. Yolcu, otobüs kaptanının hızlı gittiğini ve firmayı aramasına rağmen olumlu bir cevap alamadığını belirtti. Bunun üzerine sürücünün “Kes sesini” demesi üzerine başlayan tartışma diğer vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sonlandı.

Şişli’de meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi İstanbul Şişli’de 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada ölen ve yaralanan olmadığı açıklanırken, araçların zarar gördüğü belirtildi. Kaza nedeniyle caddede kısa sürede yoğun trafik oluştu.

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